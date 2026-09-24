Сбежавший из Украины бывший генпрокурор страны Руслан Кравченко живет в Вене. О его местонахождении в Австрии пишет «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники в политических кругах.

По информации журналистов и данным Центрального реестра регистрации места жительства Австрии, Кравченко вместе с супругой живут в помещении по адресу Jordangasse, дом 7. При этом пара живет там, где по документам находится юридическая фирма. Это считается нарушением закона, уточняют авторы материала.