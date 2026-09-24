Предотвращена попытка контрабандной переправки из Ирана в Азербайджан 111 кг 200 г наркотических средств.

Как сообщает Государственная пограничная служба Азербайджана, инцидент произошел в зоне ответственности пограничного отряда «Горадиз».

В результате погранично-поисковых и оперативных мероприятий 22 сентября при попытке переправки с помощью летательного аппарата было обнаружено 57 кг 500 г, а 24 сентября — 53 кг 700 г наркотических средств.

Оперативно-следственные мероприятия по фактам продолжаются.