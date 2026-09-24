Вооруженные силы Пакистана нанесли удар по городу Кандагар на юге Афганистана.

Как сообщает TOLO News, удары пришлись по району, расположенному вблизи девятого района города. Представитель афганского правительства Забихулла Муджахид заявил телеканалу, что атака не нанесла ущерба.

Позднее министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что удары были нанесены в ответ на предполагаемое нарушение воздушного пространства страны с афганской стороны.

По словам Тарара, удары были преднамеренными, точными и соразмерными и были ограничены выявленными военными объектами, которые, как утверждается, непосредственно связаны с попытками нападения на Пакистан.