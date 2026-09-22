В поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку двое малолетних детей оказались запертыми в квартире и не реагировали на стук в дверь и телефонные звонки.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На место были направлены спасатели Службы спасения при особых рисках. Они с помощью специального альпинистского оборудования проникли в квартиру на втором этаже девятиэтажного дома через соседний балкон.

В квартире спасатели обнаружили спящими двух детей 2018 и 2019 годов рождения и передали их родственникам.