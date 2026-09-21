Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования командующему Сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана, начальнику Сил обороны фельдмаршалу Сеиду Асиму Муниру в связи с гибелью военнослужащих.

«С глубокой скорбью воспринял известие о гибели шести военнослужащих в результате перестрелки с террористами в районе Хангу провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, разделяю их скорбь», — говорится в соболезновании.