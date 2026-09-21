Председатель Комитета по правам человека Милли Меджлиса Захид Орудж пожаловался, что депутаты сталкиваются с трудностями при получении медицинских услуг.

«Направления в частные больницы в рамках обязательного медицинского страхования максимально сократились, и возникли препятствия, которые не могут преодолеть даже депутаты», — сказал Орудж (цитата по АПА).

Он отметил, что граждан сначала направляют на лечение и операции в государственные больницы, и только после получения отказа они могут получить направление в частные медицинские учреждения. По словам депутата, такая процедура создает дополнительные трудности для людей, нуждающихся в срочном лечении или операции.