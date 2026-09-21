Депутат Милли Меджлиса Сайяд Аран заявил, что уже два месяца не может связаться с министром науки и образования Эмином Амруллаевым.

По его словам, 10 октября министр должен посетить празднование 120-летия школы в селе Гарадонлу Имишлинского района.