Депутат Милли Меджлиса Сайяд Аран заявил, что уже два месяца не может связаться с министром науки и образования Эмином Амруллаевым.
По его словам, 10 октября министр должен посетить празднование 120-летия школы в селе Гарадонлу Имишлинского района.
«В конце концов, у тебя есть помощник. Допустим, у тебя днем были очень важные дела и ты не увидел звонок. На следующий день посмотри, кто тебе звонил. Тебе звонил не какой-то Гасан или Гусейн, а депутат. Спроси хотя бы: «Вы звонили? В чем вопрос?», — посетовал депутат.