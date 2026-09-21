Транзит коммерческих судов через Ормузский пролив 19–20 сентября сократился в три раза по сравнению с предыдущими выходными на фоне тупика в переговорном процессе между США и Ираном, пишет Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

«В минувшие выходные через пролив прошли всего 12 судов», — говорится в сообщении.

При этом неделей ранее, 12–13 сентября, через Ормузский пролив транзитом прошли 35 судов, а до начала конфликта между США и Ираном через пролив ежедневно проходило порядка 125 судов.