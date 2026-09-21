В Азербайджане раскрыто убийство жителя Джалилабадского района Надира Мамедова, который считался пропавшим без вести с 2019 года.

Как говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел, в ходе расследования было установлено, что Мамедов был убит своим знакомым Рамизом Алекберовым из мести.

Согласно материалам следствия, 23 апреля 2019 года Алекберов на автомобиле привез находившегося в состоянии алкогольного опьянения Мамедова во двор своего дома в селе Таза Алвады Масаллинского района. Около 22:00 он задушил мужчину, после чего сбросил его тело в неиспользуемый колодец.

После совершения преступления Мамедов длительное время числился пропавшим без вести.

20 сентября 2026 года уголовное дело было квалифицировано по статье 120.1 Уголовного кодекса Азербайджана — умышленное убийство. Алекберов был задержан в качестве подозреваемого. В ходе следствия он признался в совершении преступления.

При осмотре места происшествия с участием подозреваемого правоохранители обследовали указанный неиспользуемый колодец. В результате проведенных раскопок были обнаружены фрагменты костей, предположительно человеческих. По факту обнаружения назначены соответствующие экспертизы.

Расследование по уголовному делу продолжается.