Иранские авиакомпании, включённые в санкционный список США, с 21 сентября приостановили выполнение рейсов в Грузию.

Последние рейсы перевозчики выполнили 20 сентября. С 21 сентября их деятельность на авиационном рынке Грузии ограничена.

Решение связано с санкциями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, которое 8 сентября включило в санкционный список 27 иранских авиакомпаний. В их числе оказались перевозчики, выполняющие рейсы между Ираном и Грузией.

После этого Агентство гражданской авиации Грузии заявило, что страна будет в полном объёме соблюдать санкционный режим.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подтвердил приостановку авиасообщения с Ираном. По его словам, Тбилиси не вводит двусторонние санкции против Тегерана, а действует в соответствии с международным санкционным режимом.