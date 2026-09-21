Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Арзухан Ализаде призвал обратить внимание на проблему дорожных пробок в городе.

Об этом заместитель председателя Комитета по правам человека заявил на сегодняшнем заседании комитета, сообщает Qafqazinfo.

«Прошу прощения за то, что впервые опоздал на заседание, но те, кто до сих пор не смог решить проблему пробок в городе, должны извиниться перед гражданами», — сказал депутат.

По словам Ализаде, дорожные заторы достигли невыносимого уровня и требуют особого внимания.