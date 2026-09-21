В Баку в районе Московского проспекта, известном как «Шамахинка», изменится организация движения пяти регулярных автобусных маршрутов.

Как сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), маршруты №130, 142, 500, 503 и 508 будут выведены с действующей остановки в этом районе.

Пассажиры указанных маршрутов смогут пользоваться остановкой «Киностудия Азербайджанфильм».

Кроме того, остановочный пункт в районе «Шамахинки» будет реорганизован и разделен на три части. Для удобства пассажиров новые зоны остановки будут обозначены соответствующими дорожными знаками.

В AYNA отметили, что изменения направлены на предотвращение дополнительного скопления автобусов возле остановки, повышение эффективности движения и снижение загруженности транспортного узла.

Меры также призваны ускорить движение общественного транспорта и обеспечить более комфортное передвижение пассажиров.

В связи с ростом пассажиропотока в данном районе продолжаются комплексные мероприятия по оптимизации движения. В их числе — привлечение дополнительных автобусов для удовлетворения растущего спроса.