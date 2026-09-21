В Азербайджане хотят упростить порядок подачи информационных запросов в государственные органы. Если предложенные поправки будут приняты, граждане и организации смогут направлять такие запросы, а также получать ответы и документы через кабинет в Электронной информационной системе правительства (EHİS). Соответствующие изменения предусмотрены проектом закона «О внесении изменений в некоторые законы АР в связи с исполнением закона «О государственных услугах».

На сегодняшнем заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса парламентарии предложили внести поправки, в частности, в законы «Об информации, информатизации и защите информации» и «О получении информации». Запрос можно будет отправить через электронный кабинет.

Сейчас письменный инфозапрос можно подать по почте, факсу или электронной почте. Законопроект же предлагает дополнить этот перечень, добавив пункт электронный кабинет в EHİS. То есть гражданам не придется распечатывать свое обращение, подписывать его и направлять в соответствующий государственный орган традиционным способом. Запрос можно будет оформить и отправить через цифровую систему.

При этом предлагается закрепить и обратный механизм ответа. Ответы из госорганов также будут поступать непосредственно в электронный кабинет адресата. Все это должно сделать процедуру получения информации более удобной и сократить необходимость личного обращения в государственные учреждения.

Для подачи запроса через электронный кабинет предлагается установить дополнительные требования к идентификации личности заявителя. Если запрос направляет физическое лицо либо оно просит предоставить ответ через электронный кабинет, потребуется указать свой персональный идентификационный номер (FIN), указанный в удостоверении личности. А вот для юрлица предусмотрено указание идентификационного номера налогоплательщика(VÖEN).

Таким образом, электронный запрос будет связан с конкретным пользователем или организацией, что позволит идентифицировать заявителя и обеспечить официальный обмен документами через государственную информационную систему.

Поправки предусматривают изменения и в порядке ведения реестра документов информационных владельцев. Законопроект предлагает дополнительно отражать способ поступления или отправки документа. В числе таких способов будет указан электронный кабинет в EHİS. Это означает, что электронное взаимодействие предлагается официально включить в существующую систему документооборота, а не рассматривать его как отдельный или вспомогательный канал связи.

Отдельные изменения предлагаются в закон «Об информации, информатизации и защите информации». В частности, предлагается изменить само определение «электронные услуги». Сейчас под ней понимается форма предоставления государственных услуг с использованием информационных технологий, при которой между сторонами, как правило, отсутствует непосредственный контакт.

В новой редакции речь идет уже об использовании информационно-коммуникационных технологий и непосредственно о предоставлении государственных услуг пользователям без физического контакта между сторонами, за исключением случаев, когда такой контакт необходим. Одновременно предлагается уточнить порядок организации электронных услуг.

Данные изменения расширяют возможности цифрового взаимодействия граждан с госорганами. Если сегодня человек может запросить нужные данные по электронной почте, то в будущем для этого будет предусмотрен более формализованный государственный цифровой канал. Через него можно будет не только направить обращение, но и получить официальный ответ или документ.

Государственным органам, в свою очередь, придется учитывать все электронные обращения и вести электронный документооборот. Особое значение такая возможность может иметь для журналистов, организаций и граждан, которые регулярно обращаются в государственные структуры за официальной информацией. Электронный кабинет позволит фиксировать направление запроса и получать ответ в рамках единой цифровой системы.