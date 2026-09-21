Депутат Сеяд Аран предложил расширить полномочия депутатов.

Об этом он заявил на сегодняшнем заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса, передает Qafqazinfo.

«Потому что, когда мы выслушиваем граждан, они требуют от нас решения проблем. А государственные учреждения нас не слышат. Иногда нам говорят: вы не строите дороги, не строите больницы, вы должны заниматься законодательством. Тогда почему вы два раза в месяц отправляете нас в районы? Господа министры, если у вас хватит смелости, сами выйдите к этим людям!

Идите туда, и пусть они так вас отчитают, что вы забудете собственное имя. Эти слова народ говорит нам. Потому что депутаты — наиболее доступные для народа представители. Мы выкладываемся там изо всех сил и возвращаемся, потому что не можем решить их проблемы», — заявил депутат.