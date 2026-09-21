Американские военные пока не будут наносить удары по позициям йеменских хуситов. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

По данным издания, после разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом 17 сентября Трамп поручил Пентагону готовиться к атаке. Однако 20 сентября президент США изменил решение и распорядился не наносить удары «по крайней мере пока».

К этому моменту американские командиры уже определили цели, а бомбардировщики готовили к вылету. Причина изменения решения Трампа не сообщается.

В Белом доме заявили, что США продолжат защищать своих союзников, отметив наличие оборонного соглашения с Саудовской Аравией.