Пользователи социальной сети X (бывший Twitter) теперь могут подавать обращения по поводу нарушений конфиденциальности на азербайджанском языке.

В Справочном центре платформы в разделе «Пожаловаться на контент, содержащий нарушения конфиденциальности» был добавлен азербайджанский язык.

Это позволяет пользователям более точно описывать суть произошедшего и причины обращения на родном языке.

Для подачи запроса пользователям необходимо указать имя и фамилию, имя пользователя в X и адрес электронной почты.

Нововведение направлено на защиту прав пользователей в сфере персональных данных и расширение доступа к механизмам подачи обращений.