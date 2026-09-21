Бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску задержали сотрудники DIICOT. Его доставили домой в Могошоае, где проводится обыск. Об этом сообщают Digi24 и HotNews.

По данным Digi24, помимо Джорджеску были задержаны еще гражданин Румынии и гражданин Италии. Их имена не раскрываются. По информации телеканала, следствие предполагает мошенничество примерно на 1,1 млн евро.

Кэлин Джорджеску победил в первом туре президентских выборов в Румынии 24 ноября 2024 года, однако Конституционный суд страны позднее аннулировал результаты всей кампании. В дальнейшем против политика выдвинули несколько обвинений, включая подстрекательство к действиям против конституционного строя. Он находился под судебным контролем.