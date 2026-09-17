Король Великобритании Карл III на встрече с руководителями ведущих технологический компаний Nvidia, Google DeepMind, OpenAI, Anthropic выразит озабоченность рисками для безопасности. Это следует из распространенного Букингемским дворцом текста его открывающей речи, пишут Bloomberg, Politico и The New York Times.

Как выяснили издания, монарх укажет на опасения общественности. «Те, кто в нашем мире ценит нашу человечность и ее важнейшую моральную составляющую, с тревогой просят у вас заверения в том, что мы не потеряем контроль над своей судьбой», — говорится в тексте его речи.

Карл III укажет, что решения, которые будут приняты «в этот решающий момент, определят мир, который унаследуют будущие поколения», а также подчеркнет, что перед разработчиками стоит задача не только развить технологии, но и обеспечить, чтобы те «оставались на службе человечества, общества и природы».

Встреча пройдет в резиденции Дамфрис-хаус в шотландском Ист-Эршире, где располагается образовательный фонд короля The King’s Foundation. Ее проведут совместно с занимающейся международными вопросами некоммерческой организацией Ditchley Foundation. Участники обсудят, нужны ли отрасли общие принципы разработки и применения искусственного интеллекта.