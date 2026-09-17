Президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинский кризис может быть урегулирован в ближайшее время.

Выступая в штате Северная Каролина, Трамп отметил, что его администрация продолжает работать над урегулированием конфликта между Россией и Украиной.

«Мы усердно работаем над урегулированием между Россией и Украиной. Я урегулировал восемь конфликтов, но самый сложный — между Россией и Украиной», — сказал президент США.

По словам Трампа, украинский кризис также влияет на рост цен на дизельное топливо. «Но всё это очень скоро закончится», — считает он.