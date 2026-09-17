Администрация президента США Дональда Трампа второй год подряд отказала президенту Палестины Махмуду Аббасу и другим палестинским чиновникам в визах для участия в Генеральной Ассамблее ООН, передает AP.

Госдепартамент США объяснил решение тем, что палестинские власти не выполнили обязательства, взятые в рамках предыдущих соглашений по мирному урегулированию с Израилем.

В ведомстве указали на продолжение юридических действий против Израиля в Международном суде ООН и Международном уголовном суде, а также выплаты семьям заключенных, осужденных за нападения на израильтян.

«Вследствие неспособности провести реформы вопреки обязательствам перед США и продолжающихся действий, подрывающих перспективы мира, Соединенные Штаты продлят санкции, предусматривающие отказ в выдаче виз членам ООП и должностным лицам ПНА», — заявили в Госдепартаменте.