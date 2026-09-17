Турция подала заявление в Международный уголовный суд (МУС) в связи с атакой Украины на турецкое судно в Черном море.

Об этом сообщает а портал HaberDenizde со ссылкой на адвоката турецкой стороны.

«Международный уголовный суд (МУС) в Гааге официально начал разбирательство по делу об ударе украинского беспилотника по турецкому грузовому судну Reyhan Sarı», — говорится в материале.

Адвокат Нури Корай Курун заявил, что расследование показало, что корабль был поражен кассетными бомбами, которые пробили внешнюю обшивку, прежде чем взорваться внутри. По его словам, это доказывает, что они предназначались для ликвидации экипажа.

Он добавил, что помимо судовладельца, жалобы подали 12 моряков, находившихся на борту судна во время нападения, и что среди заявителей также семья Саваша Чакыра, погибшего в результате нападения. Курун отметил, что прецедентного решения по нападениям на суда нет, и что данное ходатайство может оказаться эффективным в предотвращении подобных нападений в будущем.

Курун подчеркнул, что украинские власти по официальным каналам обменивались информацией о своих действиях, направленных против торговых судов в регионе.

Ссылаясь на основания для обращения в МУС, Курун заявил, что этот акт следует рассматривать не только как военное преступление, но и как преступление против человечности. Курун сказал, что это регулируется статьями 7 и 8 Римского статута, которые также лежат в основе их обращения.

Курун заявил, что за последние три года в Черном море было совершено более 250 нападений на суда, в результате которых погибли или получили ранения десятки моряков; он подчеркнул, что эти нападения на гражданские торговые суда нарушают цепочки поставок, приводят к глобальному продовольственному кризису и представляют собой преступления против человечности.

Курун заявил, что гражданские и нейтральные суда не могут быть целью военных действий, и отметил, что коммерческие суда не являются сторонами конфликта, поэтому данное действие также подпадает под определение военных преступлений, содержащееся в статье 8 Римского статута.

Ссылаясь на оговорку Украины в положениях о военных преступлениях, сделанную ею при присоединении к Римскому статуту, Курун сказал:

«Мы не являемся одной из воюющих сторон. Мы утверждаем, что суд не должен считать обстрелы гражданских судов и моряков законными с нашей точки зрения».

Адвокат заявил, что прокуратура МУС проведет предварительное рассмотрение заявления, запросив информацию и заключения у украинских и турецких властей и приняв решение о возбуждении расследования на основании собранных доказательств. Курун добавил, что при оценке прокуратуры также будут учитываться юрисдикция суда и критерии допустимости доказательств, и что расследование будет начато только в случае успешного завершения этих этапов, а на более поздних стадиях будет установлена ​​уголовная ответственность конкретных лиц.

Курун заявил, что первый этап может занять шесть месяцев, добавив, что весь процесс может занять два года.