Завтра, 7 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются интенсивные осадки. Юго-восточный ветер утром сменится северо-западным. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 15-17° тепла, днем — 18-22° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 мм ртутного столба до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки. Местами ожидаются интенсивные дожди, грозы, град, в горных районах — снег, в ночные и утренние часы в некоторых восточных районах возможно усиление осадков. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16° тепла, днем — 20-25° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла.