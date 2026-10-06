Израиль был готов сбить самолет flydubai после нападения на пилота, несмотря на то что на борту находились более 150 израильских граждан, чтобы предотвратить более масштабный теракт, сообщает CBS News со ссылкой на два израильских источника.

По словам собеседников телеканала, в Израиле давно отработан порядок действий на случай событий, подобных терактам 11 сентября.

После того как самолет резко снизился на 14 000 футов, ВВС Израиля попытались связаться с кабиной пилотов, но ответа не получили. Была оперативно созвана специальная комиссия и развернут командный пункт. По тревоге были подняты истребители, а воздушное пространство страны закрыто. Однако самолеты в итоге отозвали, когда выяснилось, что примерно в 400 милях от Израиля лайнер повернул в сторону Саудовской Аравии, а саудовская сторона подняла в воздух собственные истребители.

Командир воздушного судна сумел дать отпор напавшему на него второму пилоту и продержаться, чтобы открыть дверь в кабину. Затем группа израильских пассажиров и сотрудников flydubai обезвредила нападавшего, а двое находившихся на борту пилотов, не выполнявших в тот момент служебные обязанности, взяли управление самолетом на себя и совершили экстренную посадку в городе Табук в Саудовской Аравии.

Как пояснили источники, если бы борт flydubai приблизился на определенное расстояние, Израиль направил бы в воздушное пространство Иордании истребители для оценки ситуации. В таком случае израильские пилоты истребителей максимально приблизились бы к самолету, чтобы осмотреть кабину экипажа и попытаться установить визуальный контакт с пилотом. Затем они должны были бы оценить состояние пассажиров и в случае обнаружения паники передать полученную информацию командованию ВВС и специальной комиссии. В случае захвата самолета комиссия связалась бы с министром обороны и премьер-министром.

Протокол предписывает сбивать в воздухе самолет, движущийся в сторону Израиля в случае угрозы, но принять такое решение может только премьер. По словам собеседников, уничтожение пассажирского лайнера считалось бы меньшим злом по сравнению с гибелью сотен людей в случае столкновения такого самолета с башнями «Азриэли» (торговый центр в Тель-Авиве), аэропортом или другим объектом, имеющим стратегическое значение.

Второй пилот на допросе в ОАЭ сказал, что спланировал нападение еще до того, как начал работать в flydubai. Он хотел совершить крушение самолета в аэропорту имени Бен-Гуриона. По словам источников CBS News, согласно предварительному расследованию Израиля, он совершил попытку теракта в одиночку.