Лауреат Нобелевской премии по химии, всемирно известный турецкий учёный, врач и академик Азиз Санджар направил письмо с благодарностью президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме Азиз Санджар назвал награждение его орденом «Шохрат» («Слава») одним из самых больших и радостных событий в своей жизни.

Он выразил главе государства глубокую благодарность за оказанное ему высокое доверие.

Азиз Санджар подчеркнул, что его любовь к Азербайджану всегда основывалась на искренних чувствах и никогда не предполагала ожидания какой-либо ответной выгоды. Он отметил, что Азербайджан всегда занимал особое место в его сердце как родина, столь же близкая ему, как и Турция. Учёный заявил, что будет с большой гордостью носить орден «Шохрат» не только как знак высокой оценки его научной деятельности, но и как символ братства, основанного на идее «Одна нация — два государства».

Напомним, что распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 7 сентября 2026 года Азиз Санджар был награждён орденом «Шохрат» за особые заслуги в укреплении международного научного и гуманитарного сотрудничества Азербайджана.

Отметим, что Азиз Санджар, внёсший значительный вклад в мировую науку, является выдающимся учёным, деятельность которого служит укреплению нерушимого братства между Азербайджаном и Турцией, а также развитию солидарности между диаспорами двух стран.