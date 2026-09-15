В последнее время для Азербайджана все более актуальной становится задача повышения качества продукции на внутреннем потребительском рынке. В стране расширяется собственное производство продовольствия, государство увеличивает поддержку сельского хозяйства и пищевой промышленности. Однако качество выпускаемой и реализуемой продукции зачастую оставляет желать лучшего.

Особенно важным этот вопрос становится на фоне курса на увеличение внутреннего производства и ненефтяного экспорта. Произвести больше продукции недостаточно. Для замещения импорта она должна пользоваться доверием внутреннего потребителя, а для выхода на более требовательные зарубежные рынки — соответствовать установленным там стандартам безопасности и иметь прозрачную производственную цепочку.

Именно решению этой задачи призвана содействовать Государственная программа обеспечения продовольственной безопасности на 2027–2032 годы, утвержденная президентом Ильхамом Алиевым 10 сентября. Документ предусматривает обновление санитарных, ветеринарных и фитосанитарных норм, развитие лабораторной базы, создание электронной системы прослеживаемости продукции и расширение применения HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, или «Анализ опасностей и критические контрольные точки»).

Причем проблема заключается уже не столько в отсутствии необходимых требований. За последние годы Азербайджан создал отдельную систему продовольственного контроля, сформировал реестр предприятий, расширил лабораторную инфраструктуру и обновил значительную часть законодательства. Основной разрыв сегодня проходит между существующими нормами и их соблюдением непосредственно на производстве и в торговле.

В этом отношении Азербайджан фактически движется в русле тенденции, которая уже давно сформировалась на наиболее развитых потребительских рынках. В Европейском союзе, например, контроль безопасности продовольствия строится по принципу «от фермы до стола». В центре внимания находится вся производственная цепочка: от происхождения сырья, производства, переработки, транспортировки, хранения и продажи.

Именно такую роль должна играть и предусмотренная новой программой электронная прослеживаемость. Если система заработает полноценно, при обнаружении проблемы можно будет установить не только магазин или предприятие, где продавался товар, но и происхождение сырья, производителя, переработчика и конкретную партию продукции. Это позволяет быстрее находить источник нарушения и не допускать дальнейшего распространения потенциально опасного товара.

Одновременно меняется сам подход к контролю. Так, традиционная модель предполагает, что государство проверяет предприятие и выявляет уже существующее нарушение. Современный же подход основывается на том, что безопасность должна обеспечиваться внутри самого производственного процесса. Именно на этом построена система HACCP. Производитель определяет критические точки, где продукт может стать небезопасным, и обязан постоянно контролировать их — от температуры хранения сырья до санитарного состояния оборудования и технологического процесса.

Естественно, что при этом в выигрыше остается потребитель. Конечно, принятие программы само по себе не сделает продукты на прилавках качественнее. Но если предусмотренные механизмы действительно заработают, то в таком случае должна снизиться вероятность появления продукции неизвестного происхождения, товаров с нарушенными условиями производства и хранения или продуктов, состав которых невозможно достоверно проверить. Иными словами, речь идет о постепенном переходе от рынка, где покупателю во многом приходится доверять продавцу или производителю, к системе, где происхождение и безопасность товара могут быть подтверждены.

При этом безопасность продукта и его качество — не одно и то же. Скажем, государство может установить санитарные нормы, требования к составу, производству и хранению, но не может административно сделать каждый продукт вкуснее или превратить его в товар более высокого класса. Зато оно способно создать условия, при которых производителям становится выгоднее конкурировать не только ценой, но и качеством, репутацией и подтвержденным происхождением своей продукции.

На развитых рынках этот процесс уже пошел значительно дальше. Потребителю сегодня предлагают не просто безопасную продукцию, а различные категории товаров с дополнительными подтвержденными характеристиками. Наиболее заметный пример — органическая продукция, которая в странах ЕС продается под специальной маркировкой Bio/Organic. Такая надпись означает не просто заявление производителя об «экологической чистоте», а соблюдение специальных требований к способу производства и прохождение соответствующей системы контроля и сертификации.

Поэтому развитие прослеживаемости в Азербайджане интересно рассматривать и в более широкой перспективе. Невозможно создать заслуживающую доверия систему органической или иной специальной маркировки, если неизвестно происхождение сырья и невозможно проверить производственную цепочку. Сначала необходимо научиться достоверно отвечать на базовые вопросы — где произведен товар, из какого сырья, кем переработан и какие требования соблюдались на каждом этапе.

В перспективе такая инфраструктура может позволить более четко разделять продукцию и на внутреннем рынке. Наряду с обычным безопасным товаром могут активнее развиваться категории органической, фермерской или произведенной по повышенным стандартам продукции, причем их более высокая цена будет подкрепляться не только надписью на упаковке, но и проверяемым происхождением и сертификацией.

Для Азербайджана это особенно актуально еще и потому, что государство одновременно стимулирует развитие животноводства, молочного производства, садоводства, тепличных хозяйств и других направлений сельского хозяйства. Чем больше становится внутреннее производство, тем важнее не допустить ситуации, когда рост количества происходит без соответствующего повышения стандартов. В противном случае местная продукция может увеличивать свою долю на рынке, но продолжать уступать импортной в доверии потребителя.

Не менее важен и экспортный аспект. Чем требовательнее зарубежный рынок, тем меньше значения имеет один сертификат на готовый товар и тем важнее возможность доказать безопасность всей цепочки его производства. Поэтому прослеживаемость, современная лабораторная база и внедрение HACCP становятся не только инструментами защиты внутреннего потребителя, но и частью экспортной инфраструктуры страны.

В конечном счете задача программы на 2027–2032 годы значительно шире, чем усиление проверок магазинов и предприятий. Речь идет о постепенном изменении самой модели продовольственного рынка, при которой государство контролирует систему, производитель несет большую ответственность за безопасность продукции, а потребитель получает больше информации о том, что именно он покупает.

Если этот механизм заработает, продукты на азербайджанских прилавках действительно должны стать более надежными с точки зрения безопасности и соблюдения установленных стандартов. А следующим шагом уже может стать развитие более сложной системы качества, когда покупатель сможет выбирать не просто между местным и импортным товаром, а между продукцией разных подтвержденных категорий — обычной, органической, фермерской или произведенной по специальным стандартам.

Главное при этом — не превратить повышение стандартов в бесконечное увеличение числа проверок и административных требований. Современная модель как раз предполагает обратное. Чем прозрачнее производственная цепочка, эффективнее цифровой контроль и выше ответственность самого производителя, тем меньше необходимости постоянно проверять бизнес на добросовестность.