Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на прошлой неделе дал в Баку интервью главе Newsmax Кристоферу Радди, затронув мирный процесс, отношения с США и ключевые региональные вопросы.

Говоря об азербайджано-армянском урегулировании, Гаджиев подчеркнул роль президента США Дональда Трампа. По его словам, приход Трампа полностью изменил сотрудничество Баку и Вашингтона, а его личное участие и политический вес помогли привести Азербайджан и Армению к миру. Встречу Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Белом доме 8 августа 2025 года он назвал «историческим моментом», сравнив потенциальное значение достигнутых договоренностей с Кэмп-Дэвидскими соглашениями.

Гаджиев заявил о начале «новой эры» стратегического партнерства Азербайджана и США. Он отметил решение Трампа приостановить действие ограничений по 907-й поправке, а также визит вице-президента Джей Ди Вэнса в Баку и подписание документа о стратегическом партнерстве.

Говоря о месте Азербайджана в регионе, Гаджиев подчеркнул его особое географическое положение.

«География — наша судьба», — сказал он, напомнив о близости страны к России и Ирану.

Такое положение, по его словам, делает Азербайджан важным участником процессов, связанных с Ираном, российско-украинской войной, энергетической безопасностью Европы и растущей ролью Центральной Азии.

Касаясь Ирана, Гаджиев заявил, что Баку видит возможность мирного урегулирования существующих разногласий и поддерживает переговоры. Азербайджан готов содействовать снижению напряженности, придерживаясь при этом принципа невмешательства во внутренние дела Ирана.

Отношения с Израилем Гаджиев назвал стратегическим партнерством, охватывающим оборону, технологии, образование и сельское хозяйство. Он также подчеркнул многовековую историю сосуществования азербайджанцев и евреев.

Говоря о войне России и Украины, Гаджиев отметил, что Азербайджан поддерживает исторические отношения с обеими странами и готов содействовать урегулированию, если стороны обратятся к Баку.

Он также указал на растущую энергетическую роль Азербайджана, поставляющего газ в 16 стран.