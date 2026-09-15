Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Азербайджанской Республики приняла решение, определяющее судебную практику по вопросам вовлечения несовершеннолетнего в преступную деятельность.

Как сообщили в Верховном суде, согласно установленным по уголовному делу обстоятельствам, несовершеннолетний под предлогом возврата ранее взятого мобильного телефона вызвал потерпевшего на встречу, сообщил находившемуся рядом с ним совершеннолетнему лицу сведения о потерпевшем и предложил отобрать у него деньги.

Затем оба лица, предварительно договорившись, отвели потерпевшего к находившемуся на ремонте кафе, где, угрожая ему ножом и применив физическое насилие, завладели его деньгами и другим имуществом.

Суды нижестоящих инстанций признали совершеннолетнего виновным и осудили его не только за разбой, но и за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. В кассационной жалобе осужденный заявил, что не вовлекал несовершеннолетнего в преступную деятельность и поэтому в его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренного статьей 170.3 Уголовного кодекса.

Рассмотревший дело Верховный суд отметил, что сам по себе факт совершения преступления совершеннолетним совместно с несовершеннолетним не означает, что он вовлек последнего в преступную деятельность. Для наступления ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность необходимо установить, что совершеннолетний совершил конкретные действия, побуждающие несовершеннолетнего к совершению преступления.

Согласно закону, такое воздействие может выражаться в форме обмана, обещаний, угроз, применения насилия или угрозы его применения. Иными словами, должно быть доказано, что совершеннолетний оказал на несовершеннолетнего физическое или психологическое воздействие, направленное на формирование у него намерения и решимости совершить преступление.

Если наличие такого воздействия не доказано, одного лишь факта совместного совершения преступления совершеннолетним и несовершеннолетним недостаточно для применения статьи 170 Уголовного кодекса.

Верховный суд, исследовав обстоятельства дела, установил, что совершеннолетний не склонял своего несовершеннолетнего знакомого к совершению преступления. По делу не было доказано, что он обманывал несовершеннолетнего, обещал ему выгоду или что-либо иное, угрожал ему, применял насилие либо угрожал его применением. Напротив, согласно установленным по делу обстоятельствам, именно несовершеннолетний предложил отобрать у потерпевшего деньги, вызвал его на встречу под предлогом возврата мобильного телефона и тем самым выступил инициатором совершения разбойного нападения.

Поскольку не было подтверждено, что осужденный по делу вовлек несовершеннолетнего в преступную деятельность каким-либо из предусмотренных законом способов, Верховный суд пришел к выводу об отсутствии в его действиях состава преступления, предусмотренного статьей 170.3 Уголовного кодекса.