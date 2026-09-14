Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские силы нанесли очередной «крупный удар» по «Хезболле», уничтожив ее «крупнейший террористический оплот» в районе хребтов Бофор и Али-Тахер.

«Наша политика ясна: мы продолжим уничтожать террористическую инфраструктуру в зоне безопасности в Ливане. Мы продолжим устранять любую угрозу Государству Израиль», – заявил Нетаньяху.

Премьер также предупредил противников Израиля о более жестком ответе в случае новой атаки.