Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские силы нанесли очередной «крупный удар» по «Хезболле», уничтожив ее «крупнейший террористический оплот» в районе хребтов Бофор и Али-Тахер.
«Наша политика ясна: мы продолжим уничтожать террористическую инфраструктуру в зоне безопасности в Ливане. Мы продолжим устранять любую угрозу Государству Израиль», – заявил Нетаньяху.
Премьер также предупредил противников Израиля о более жестком ответе в случае новой атаки.
«Если вы до сих пор не усвоили урок и решите снова атаковать нас – вы получите еще более мощный удар. Нам еще предстоит завершить работу, и, с Божьей помощью, мы ее завершим», – указал он.