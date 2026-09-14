Доходы опытных репетиторов в Азербайджане превысили заработок айтишников и других специалистов. Сегодня столичные педагоги, готовящие абитуриентов в частном порядке, могут заработать до 120 тыс. манатов в год, даже с учетом неполной занятости.

Как правило, такие учителя до обеда преподают в школах, ну а после занимаются частной подготовкой учащихся. Для этих целей они снимают квартиры или обучают абитуриентов прямо у себя дома.

Сама практика репетиторства не нова для Азербайджана, она существует десятилетиями. Именно благодаря репетиторам школьникам удается поступить в университеты, тогда как в школах обучение намного слабее. Надо сказать, что небольшая часть репетиторов оформлена как самозанятые и платят налоги, однако большинство из них работают без оформления своей деятельности.

Кстати, известно, что ежемесячный доход столичных репетиторов достигает примерно 10 тыс. манатов. Но таким заработком могут похвастаться немногие. Особенно если принять во внимание то, что в январе-июне текущего года среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составила 1 098,3 маната.

Как стало известно Minval, в текущем году ставки педагогов, занимающихся репетиторством, варьируются в пределах 85-200 манатов в месяц. Причем предельную цену называют учителя, которые причастны к подготовке вопросов, используемых во вступительных экзаменах.

Как прокомментировал Minval эксперт в области образования Рамин Нуралиев, репетиторство в Азербайджане играет важную роль в подготовке школьников к поступлению в высшие учебные заведения.

«Откровенно говоря, в Азербайджане, особенно в процессе поступления в вузы, роль репетиторов неоспорима. На данный момент поддержка процесса поступления примерно на 80% формируется благодаря репетиторам. Поэтому отрицать заслугу репетиторов неправильно», — сказал он.

По словам Нуралиева, если репетиторская деятельность прекратится, это может создать серьёзные проблемы, особенно в старших классах и при подготовке к вступительным экзаменам. Говоря о стоимости занятий, эксперт подчеркнул, что репетиторы работают в условиях свободного рынка и вправе самостоятельно устанавливать цены на свои услуги. При этом недопустимо, чтобы школьные учителя вынуждали учеников заниматься у них дополнительно.

«Если деятельность ведётся законно, то никаких проблем нет», — отметил Нуралиев.

Он также обратил внимание на репетиторов, которые в рекламе подчеркивают своё сотрудничество с Государственным экзаменационным центром (DİM), как определенного рода преимущество.

«Репетиторы, которые сильно завышают цены, — это в основном те, кто связан с Государственным экзаменационным центром. Будь то эксперт или учитель, который ранее работал в DİM в качестве бункерного учителя, они используют имя центра в рекламе, заявляя: “Я работаю в DİM, я знаю, какие будут вопросы”. Это привлекает учеников, а по мере роста их количества цены автоматически повышаются», — сказал эксперт.

Нуралиев подчеркнул, что руководство DİM неоднократно предупреждало о недопустимости использования названия центра в коммерческих целях.