В новом учебном году в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования города Баку (УОГБ), как ожидается, будут обучаться в общей сложности 504 413 учащихся.

Об этом сообщили в УОГБ.

Сообщается, что в общеобразовательных школах, подведомственных УОГБ, прогнозируется обучение 39 999 учащихся в I классе, 49 167 — в IX классе, 39 479 — в XI классе и 99 — в XII классе.

Планируется, что в группы дошкольной подготовки при общеобразовательных учреждениях столицы будут привлечены 17 863 ребенка в возрасте пяти лет.

В дошкольные образовательные учреждения, подведомственные УОГБ, привлечены 35 043 ребенка.

В общеобразовательных учреждениях, подведомственных УОГБ, работают 29 715 учителей, а в дошкольных образовательных учреждениях — 4 137 воспитателей-педагогов.