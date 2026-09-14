В Бакинском метрополитене сокращается интервал между поездами на Красной линии.

Благодаря постоянному техническому обновлению, мониторингу и успешным испытаниям удалось дополнительно сократить интервал, который в специальном режиме составлял 2 минуты 30 секунд.

С 15 сентября на участке «Ичеришехер — Ахмедлы» в часы пик движение поездов будет организовано с интервалом 2 минуты.

При необходимости, в зависимости от пассажиропотока, на Зеленой линии интервал движения также будет сокращен с 3 минут 30 секунд до 3 минут.

В связи с началом нового учебного сезона движение поездов на Фиолетовой линии переведено на осенне-зимний график. На участке «Автовокзал — 8 Ноября» поезда курсируют с интервалом 5 минут, а на участке «Ходжасан — Автовокзал» — 10 минут.

Интенсивность пассажиропотока на всех линиях будет контролироваться. При необходимости на основании результатов мониторинга будут приняты дополнительные меры по регулированию движения.