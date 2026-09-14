Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совета мусульманских старейшин Мухаммада Абдельсалама.

В ходе встречи стороны с удовлетворением вспомнили о предыдущих встречах президента Ильхама Алиева и Мухаммада Абдельсалама.

Было отмечено успешное сотрудничество между Азербайджаном и Советом мусульманских старейшин. Также обсуждалась важная роль Азербайджана на глобальном уровне в укреплении исламской солидарности.

В этой связи была подчеркнута значимость VII встречи мусульманских религиозных лидеров Организации тюркских государств, прошедшей в Баку, а также саммита Организации исламского сотрудничества, который состоится в Азербайджане в следующем году.

Было отмечено, что религиозные отношения в Азербайджане регулируются на высоком уровне.

В ходе беседы также напомнили, что в начале этого года президент Азербайджана был удостоен Премии имени Заеда за человеческое братство. Гость передал главе государства сертификат этой награды.