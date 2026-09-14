Ильхам Алиев принял участие в открытии первого этапа инновационного городка «SABAH.city», созданного в Парке высоких технологий Министерства науки и образования в Баку.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал главу государства о проекте.

Отмечается, что проект будет реализован на общей площади 20 гектаров. Первый этап охватывает более 5 гектаров и включает около 20 тыс. кв. метров построек. Строительство началось в октябре прошлого года. Комплекс состоит из четырех взаимосвязанных корпусов.

На территории городка созданы пять ресторанов, маркет и зал для проведения мероприятий, а также открытая спортивная инфраструктура — баскетбольные и футбольные площадки и два падел-корта. Кроме того, оборудованы зоны отдыха, пешеходные и велосипедные дорожки и парковочные места.

Предполагается, что в образовательную и практическую деятельность городка будут вовлечены более 1,5 тыс. студентов Бакинского государственного университета, Азербайджанского технического университета и Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, обучающихся по направлениям инженерии, информационных технологий и прикладных наук. После полного запуска «SABAH.city» ожидается около 3 тыс. посетителей в день.

В инновационном городке также создан Центр искусственного интеллекта ASAN (ASAN AI Hub). Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехдиев представил Ильхаму Алиеву информацию о деятельности ASAN AI Hub, Центра инкубации и акселерации «INNOLAND», а также проекте «Ассистент искусственного интеллекта» службы «ASAN xidmət».

ASAN AI Hub создан для поддержки инновационных инициатив в сфере искусственного интеллекта в Азербайджане, объединения исследователей, государственных учреждений, частного сектора и индивидуальных пользователей на единой цифровой платформе, а также развития сотрудничества между государством, бизнесом и образовательными учреждениями. На сегодняшний день представлено 50 решений в сфере ИИ.

Центр сотрудничает с восемью университетами Азербайджана, Национальной академией наук, а также рядом зарубежных вузов, включая Университет Цинхуа в Китае, Оксфордский университет в Великобритании и Университет Богазичи в Турции.

Центром инкубации и акселерации «INNOLAND» на сегодняшний день воспользовались 150 стартапов, четыре из которых были приобретены иностранными инвесторами.

Платформа «Ассистент искусственного интеллекта» позволяет быстро и в формате обычного диалога получать информацию о различных направлениях деятельности «ASAN xidmət», а также проводить анализ и прогнозирование.

В «SABAH.city» работают 13 учебных и исследовательских лабораторий, созданных тремя университетами. В них планируется проводить исследования и прикладные работы в области искусственного интеллекта, робототехники, компьютерных наук, кибербезопасности, биотехнологий, нанобиологии, нанофизики, химии, телекоммуникаций и других приоритетных научно-технологических направлениях.

Кроме того, в городке создана коворкинг-зона для 12 стартапов и предусмотрено 22 офисных помещения для местных и международных технологических компаний, корпоративных исследовательских центров и других участников инновационной экосистемы.

В первый этап проекта вовлечены 23 ключевых участника экосистемы: три высших учебных заведения, восемь технологических и инновационных компаний и 12 стартапов.

Основной целью проекта является объединение ключевых участников инновационной, научной, образовательной и высокотехнологичной экосистемы страны в едином пространстве и создание среды, способствующей их взаимодействию. Ожидается, что «SABAH.city» будет способствовать развитию человеческого капитала, прикладной науки и трансфера технологий, а также укреплению конкурентоспособности инновационной экосистемы Азербайджана.