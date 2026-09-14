Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус обсудил с представителями ВОЗ в Азербайджане вызовы и возможности, с которыми организация сталкивается.

«Одна из вещей, которые мне больше всего нравятся в моей работе, — это встречи с коллегами из ВОЗ по всему миру, выслушивание их, обучение на их опыте и знакомство с их идеями. У меня была возможность встретиться с командой организации в Азербайджане, услышать о прогрессе, которого они добиваются в направлении HealthForAll (Здоровье для всех), выслушать их идеи и открыто поговорить о вызовах и возможностях, с которыми мы сталкиваемся как организация», — написал он в соцсети Х.