В Баку началась 7-я Встреча мусульманских религиозных лидеров Организации тюркских государств (ОТГ).

Церемония открытия началась с исполнения государственного гимна Азербайджана и чтения Корана, передает Азертадж.

С приветственной речью выступил председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, который председательствует на встрече.

В рамках мероприятия планируется обсудить дальнейшее укрепление сотрудничества между мусульманскими религиозными организациями, защиту и укрепление института семьи, отношение ислама к науке и технологиям, а также другие актуальные вопросы.

Во встрече участвуют руководители религиозных организаций Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Турецкой Республики Северного Кипра.

В целом в мероприятии принимают участие государственные, научные и религиозные деятели, представляющие 40 стран и 15 международных организаций.