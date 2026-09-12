У детского писателя Самуила Маршака есть замечательное стихотворение «Сказка о глупости», в котором особенно примечательна следующая фраза: «Не стоит портить кровь, стараясь понапрасну вернуть былое вновь». К сожалению, отдельные представители «многострадального» народа не знают или не понимают эту простую по форме, но глубокую по содержанию истину.

Они, поражённые болезнью под названием «комплекс вечной жертвы», всё ещё лелеют мечту вернуть былое, а точнее — трагические и для армянского, и для азербайджанского народа 90-е годы войны, хаоса и катастрофы, в которые был погружён наш регион. Живут несбыточными желаниями то ли о мифическом «НКР», то ли о ещё более мифическом «Арцахе».

Именно поэтому каждый шаг Баку, вернувшего исконные земли Азербайджану и направленного на благоустройство Карабаха и других освобождённых территорий, вызывает бессильную злобу у тех, кто не способен принять новую реальность.

Накануне около 150 дипломатов из 58 стран посетили Карабах с двухдневным визитом. В первый день поездки представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса посетили Карабах и Восточный Зангезур, где осмотрели ряд объектов в Ханкенди и Шуше.

Они ознакомились с восстановительными работами, посетили Карабахский университет, предприятия, исторические объекты и первый жилой квартал Шуши, где встретились с жителями.

Казалось бы, обычный дипломатический визит. Однако во французско-армянском лагере реваншистов это событие вызвало настоящую истерию. И эти униженные и оскорблённые, не найдя ничего лучше, переполнившую их желчь излили в социальных сетях.

К примеру, некий Франсуа Деведжян без зазрения совести утверждает, что «единственное преобразование, которое Азербайджан принёс Карабаху, — это опустошение региона посредством этнической чистки почти три года назад».

Повторяем в сотый раз для особо тупых лицемеров: карабахским армянам было предложено принять азербайджанское гражданство и жить в соответствии с законодательством Азербайджана. Они сделали свой выбор и уехали добровольно. Подчёркиваем и выделяем: ДОБРОВОЛЬНО.

А если Франсуа действительно хочет понять значение определения «этническая чистка», то ему достаточно вспомнить судьбу около миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев в годы Первой карабахской войны. Эти люди были подвергнуты реальной, а не выдуманной этнической чистке, потеряли свои дома, имущество и возможность вернуться к прежней жизни.

Но об их трагедии почему-то предпочитают забывать те, кто сегодня пытается представить историю Карабаха исключительно через армянскую призму.

А вот заламывание рук другого автора — Нубара Кечичяна — на видео, где иностранные дипломаты в Шуше танцуют под песню Can Qarabağ: «Танцы на пролитой крови и на геноциде армян Карабаха! Это непростительный поступок! Эти люди должны быть внесены в списки и наказаны».

Патетики много, но правдой тут и не пахнет. Была пролита кровь армянских оккупантов, без малейшего намёка на так любимый армянами «геноцид».

Другой персонаж, Марут Ванян, пишет: «Религиозные деятели из Турции, Грузии и Ирака посетили город Ханкенди. Во время поездки они не смогли увидеть христианские церкви города, потому что те были снесены».

Про «снесённые» церкви мы ничего не скажем, поскольку подобные заявления требуют доказательств. Тем более что эти слова опровергаются постом некой Ануш Гавалян: «Вопрос ко всем дипломатам, посещающим Карабах:

Каково это — видеть дома людей, которые были вынуждены бежать, заходить в церкви без прихожан, проходить мимо кладбищ без посетителей и при этом всё равно называть это дипломатическим визитом?»

Так вы всё-таки определитесь: если церкви «снесены», то куда заходили дипломаты? Если они сохранились, зачем нагло врать об их уничтожении?

Подобные противоречия показывают, что вся эта кампания строится не столько на фактах, сколько на желании сохранить привычную политическую картину, которая уже давно расходится с реальностью. Ведь понятно, что вся эта отвратительная кампания исходит из единого центра. Но если допускаются такие откровенные ляпы, то, значит, и с центром не всё в порядке.

Ну и наконец, публикация известной азербайджанофобки Линдси Снелл, которая пишет: «Иностранные дипломаты, включая временного поверенного в делах США в Азербайджане, посетили Парк Победы в „подвергшемся этнической чистке Степанакерте“» (кавычки Minval). А вот и жалкая реакция Жан-Кристофа Бюиссона на этот пост: «Отвращение. Мерзость».

Как видно из этих публикаций, их авторы никак не могут взглянуть правде в глаза и смириться с произошедшими изменениями. Они до сих пор не могут освободиться от оков прошлого и осознать простую истину: оккупация завершена, или, говоря на армянском языке, мерала — умерла.

Баку волен приглашать на свои родные земли кого угодно и когда угодно. Это право любого государства — показывать свою территорию, свои достижения и результаты восстановления тем, кого оно считает нужным пригласить.

Но, судя по всему, логика территориальных претензий из сознания некоторых деятелей всё ещё не исчезла. Они продолжают болезненно реагировать на новую реальность и пытаться вернуть то, что уже стало частью истории.

А знаете, с одной стороны, это даже хорошо. Согласитесь: если лютые враги в бессильной злобе захлёбываются от собственной желчи и ненависти, значит, Азербайджан всё делает правильно.