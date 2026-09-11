Министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии Аббас Арагчи и Фейсал бин Фархан Аль Сауд обсудили по телефону ситуацию в регионе и усилия по предотвращению дальнейшей эскалации. Об этом глава иранского МИД сообщил в своем Telegram-канале.

Стороны обсудили последние региональные процессы, а также нарастание напряженности и ухудшение ситуации в сфере безопасности.

Министры подчеркнули важность продолжения сотрудничества и дипломатических усилий для предотвращения дальнейшей эскалации, а также восстановления стабильности и безопасности в регионе.