Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Сабаха» на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

С первых минут на поле выйдут следующие игроки:

«Сабах»: Стас Покатилов (к), Рахман Дашдамиров, Эйден Маккарти, Тимотеуш Пухач, Аким Зедадка, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Кристиан Нвачувки, Велко Симич, Джой-Ленс Микелс, Кахим Пэррис.

«Манчестер Юнайтед»: Сенне Ламменс, Матеус Кунья, Лени Йоро, Лисандро Мартинес, Нуссаир Мазрауи, Юри Тилеманс, Кобби Мейну, Браян Мбьомо, Бруну Фернандеш (к), Патрик Доргу, Беньямин Шешко.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Сабах» начнется в 23:00 по бакинскому времени.

