Йеменская группировка «Ансар Аллах» (хуситы) заявила о масштабном наступлении на позиции правительственных сил и их союзников сразу на нескольких фронтах.

Член политического бюро движения Мухаммед аль-Бакхити утверждает, что три полка саудовской армии и сопутствующие подразделения якобы сдались вместе с вооружением и военной техникой. По его словам, бои проходили на фронтах Хайсана, Аль-Мухи, Аль-Хоуки, Таиза и Аль-Джауфа.

Кроме того, хуситы сообщили о продвижении в провинциях Таиз и Ходейда и установлении контроля примерно над 2600 кв. км территории. Под их контроль, как утверждается, перешли районы Хайс, Эль-Хоха, Эль-Вазие и Мавза, а также военный лагерь «Халид ибн аль-Валид».

Ключевым результатом наступления группировка назвала захват стратегического портового города Моха. Правительственные силы Йемена и формирования «Национального сопротивления» под командованием Тарика Салеха, согласно заявлению хуситов, были вынуждены отступить в направлении Адена.