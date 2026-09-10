Лидер турецкой Народно-республиканской партии Озгюр Озель обязан выплатить в общей сложности 800 тысяч турецких лир в качестве моральной компенсации за заявления в адрес президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил адвокат Эрдогана Хусейн Айдын.

Суд Анкары первой инстанции №44 постановил взыскать с Озеля 200 тысяч лир за его выступление 13 августа 2025 года в тюремном комплексе Мармара, 300 тысяч лир — за речь на митинге НРП в стамбульском районе Байрампаша 13 августа и еще 300 тысяч лир — за высказывания на митинге в Айдыне 18 августа 2025 года.

По словам адвоката, компенсация назначена за заявления, которые суд расценил как направленные против президента и содержащие оскорбительные выражения.