Армия России будет и впредь наносить удары по торговым судам в Черном море, которые используются для перевозки вооружений и ресурсов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что огромное число коммерческих судов используется для перевозки амуниции и топлива для ВСУ. По его словам, Россия не была инициатором начала ударов по кораблям в Черном море.