Германия решила выдворить более 150 российских дипломатов и членов их семей после серии инцидентов с беспилотниками в аэропорту Лейпциг/Галле. Об этом сообщили в посольстве России в Берлине.

В российской дипмиссии заявили, что Берлин якобы не представил доказательств причастности Москвы к инцидентам, назвав решение «беспрецедентным шагом». Ожидается, что выдворяемые должны покинуть Германию до 18 сентября.

Ранее Берлин также объявил о закрытии российского генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине.