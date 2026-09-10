Россия вновь перенесла сроки полного захвата Донецкой области, пишет Bloomberg. Теперь в Кремле рассчитывают установить контроль над регионом в течение ближайших шести месяцев.

Ранее российское командование называло осень 2026 года, затем конец года. По новым оценкам, срок сдвинулся на конец февраля 2027-го. Украинская сторона утверждает, что военные РФ предлагают перенести дедлайн до 31 марта.

По подсчетам Института изучения войны (ISW), с начала войны сроки полного захвата Донецкой области переносились уже 15 раз. Сейчас Россия контролирует около 79,9% региона.

В августе российские войска продвигались в Донбассе в среднем на 2,36 кв. км в сутки. При сохранении таких темпов полный захват региона возможен не ранее октября 2032 года, считают в ISW.

Источники Bloomberg также утверждают, что в ближайшие полгода Россия намерена усилить удары по украинской инфраструктуре.