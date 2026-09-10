Россия предложила Вьетнаму передать самолеты вьетнамских авиакомпаний российским перевозчикам в «мокрый» лизинг — вместе с экипажами и техническим обслуживанием. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин по итогам российско-вьетнамских переговоров в Москве 9 сентября.

По его словам, соответствующие предложения уже направлены вьетнамской стороне и сейчас рассматриваются.

Никитин отметил значительный рост транспортного сообщения между двумя странами. В частности, объем авиаперевозок, по его словам, вырос почти втрое по сравнению с 2025 годом.

Глава Минтранса заявил, что привлечение самолетов вьетнамских перевозчиков позволит российским авиакомпаниям расширить сотрудничество и увеличить количество рейсов между странами.