Американский журналист Такер Карлсон заявил, что «Украины как государства и нации больше не существует», а американские политики, по его словам, фактически привели страну к катастрофе.

Карлсон утверждает, что в ходе войны погибли более миллиона человек, а людей отправляют на фронт «в наручниках — на верную смерть». Он назвал происходящее «по-настоящему мрачным» и заявил, что Украина самостоятельно не смогла бы вести войну против России из-за огромной разницы в численности населения и ресурсах.

По его словам, в практическом смысле ключевую роль в продолжении войны играют Соединенные Штаты, поскольку американские разведывательные структуры предоставляют Киеву данные для наведения ракет и беспилотников.

«Война закончилась бы уже завтра, если бы США действительно прекратили эту поддержку. И Трамп мог бы сделать это одним телефонным звонком», — заявил Карлсон.

Он добавил, что президент США мог бы распорядиться прекратить участие ЦРУ и АНБ в поддержке Украины, что, по его мнению, фактически положило бы конец боевым действиям.

Карлсон также заявил, что Россия в любом случае получит часть восточных территорий Украины.

По его словам, Киеву следовало бы прекратить отправлять на фронт новое поколение украинцев. Журналист также утверждал, что на войну уже направляют мужчин среднего возраста и даже людей с синдромом Дауна, назвав происходящее «мясорубкой».