Количество административных выдворений нелегальных мигрантов из России после реформы регулирования миграционной сферы выросло в 2,6 раза, или на 85%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с первым замглавы МВД — начальником службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Андреем Кикотем.

«Случаев выдворения в 2,6 раза больше. Плюс 85 процентов», — отметил он.

Путин также выступил за целевой набор иностранных работников. По его словам, необходимо совместно со странами происхождения мигрантов готовить людей, которые планируют приехать в Россию, к работе и жизни в стране. Это, по мнению президента, позволит в том числе обеспечить права самих приезжих.