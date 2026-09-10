Канцлер Германии Фридрих Мерц и лидер победившей на выборах в германской земле Саксония-Анхальт партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель ожесточенно поспорили в бундестаге в том числе об отношении к России и немецкой внутренней политике.

Вайдель обвинила правительство в провале энергетической и бюджетной политики и потребовала вернуть дешевый российский газ, восстановить «Северные потоки», снизить налоги на топливо и возобновить работу АЭС. Она также раскритиковала миграционную политику и расходы на помощь другим странам.

Мерц обвинил АдГ в симпатиях к России и попытках дестабилизировать Германию. «Вы — часть этой проблемы, которая есть у нас в Германии, — и мы будем защищаться от этого всем, что у нас есть», — заявил канцлер.

Перепалка произошла после того, как АдГ получила на выборах в Саксонии-Анхальт рекордные 43,8% голосов. Мерц ранее назвал результат «тектоническим сдвигом» и исключил сотрудничество с партией.