Президент США Дональд Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в «пролив Трампа».

«Я думаю, мы должны назвать Ормузский пролив проливом Трампа. Я должен что-то из этого получить. Это будет называться так, дамы и господа. Я сделаю объявление», — сказал Трамп в Далласе на национальном съезде правящей Республиканской партии, который проводится в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.

Американский президент также выразил уверенность, что цены на нефть снизятся после победы США в войне с Ираном. Трамп вновь выступил с утверждением, что Соединенные Штаты контролируют Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.