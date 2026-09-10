Москва располагает возможностями для нанесения масштабного удара по Киеву и ключевым объектам НАТО, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью «Ведомостям».

«Наш военный потенциал позволяет ударить по Киеву и основным объектам НАТО так, чтобы от них не осталось камня на камне — только серая ядерная пыль. Но это точка абсолютного невозврата для всей планеты, а не только противоборствующих сторон», — сказал он.

Медведев отметил, что Россия понимает свою ответственность за судьбу человечества.

По его словам, Россия стремится не допустить прямого столкновения с НАТО и глобальной катастрофы. При этом Медведев предупредил, что в случае неэффективности других средств Москва может прибегнуть к крайним мерам. Как отметил зампред Совбеза России, до такого развития событий остаются «пара шагов».