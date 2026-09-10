Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высоко оценил азербайджанский «Сабах» перед очным матчем команд в Лиге чемпионов УЕФА, отметив уверенную игру и сильные стороны соперника.

«Прежде всего я считаю, что это отлично подготовленная команда. Это отчетливо видно по их игровым идеям и принципам. За последние год или около того они выиграли множество матчей. Они играют очень уверенно. Это заметно по их действиям на поле», – сказал Кэррик на пресс-конференции.

По его словам, футболисты «Сабаха» уверенно контролируют мяч, развивают атаки через разные зоны, хорошо взаимодействуют между собой и слаженно прессингуют.

«Так что мы прекрасно понимаем, с каким соперником нам предстоит встретиться и с какими трудностями мы можем столкнуться», – пояснил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Сабахом» состоится 9 сентября на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.